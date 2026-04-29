Francoforte: scambi negativi per Talanx

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Talanx , che presenta una flessione dell'1,82% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Talanx rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Talanx . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 112 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 109,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 108,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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