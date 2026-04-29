Francoforte: spinge in avanti ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore di acciaio, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'11,27%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che ThyssenKrupp mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,98%, rispetto a -3,6% del MDAX).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società tedesca specializzata nell'acciaio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ThyssenKrupp evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 10,02 Euro. Primo supporto a 9,47. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 9,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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