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Francoforte: ThyssenKrupp sale verso 10,02 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: ThyssenKrupp sale verso 10,02 Euro
Effervescente il produttore di acciaio, che scambia con una performance decisamente positiva dell'11,27%.
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