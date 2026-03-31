Francoforte: balza in avanti ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di acciaio, che tratta in utile del 2,11% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di ThyssenKrupp è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società tedesca specializzata nell'acciaio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 7,182 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7,436 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 7,024.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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