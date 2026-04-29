Jet fuel, Tzitzikostas: scorte sotto pressione in alcune parti d'Europa

(Teleborsa) - Il commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas ha dichiarato che le scorte commerciali di carburante aereo sono "sotto pressione in alcune parti d'Europa", precisando che il blocco dispone di riserve d'emergenza che potranno essere utilizzate "solo se necessario". È quanto riporta AP.



Tzitzikostas non ha fornito indicazioni sui livelli attuali delle scorte né sulla soglia che potrebbe richiedere l'attivazione delle riserve, ma ha spiegato che la Commissione sta lavorando a una serie di misure per attenuare l'impatto del blocco di Hormuz, tra cui il reperimento di forniture alternative dagli Stati Uniti e l'istituzione di un osservatorio per monitorare i livelli di offerta e di stoccaggio del carburante.



(Foto: Gary Lopater su Unsplash )

Condividi

```