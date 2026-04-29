Milano 16:34
47.862 -0,37%
Nasdaq 16:34
27.154 +0,46%
Dow Jones 16:34
48.950 -0,39%
Londra 16:34
10.206 -1,22%
Francoforte 16:34
23.998 -0,09%

Londra: andamento negativo per Haleon

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Haleon
Sottotono l'azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici, che passa di mano con un calo del 3,48%.
Condividi
```