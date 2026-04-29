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Londra: andamento negativo per Haleon
Migliori e peggiori
,
In breve
29 aprile 2026 - 13.00
Sottotono l'
azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici
, che passa di mano con un calo del 3,48%.
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