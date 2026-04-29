Minori, Meta nel mirino Ue: perchè e cosa rischia

Instagram e Facebook non proteggono under 13. La replica di Meta: "Non concordiamo con questi risultati preliminari"

(Teleborsa) - La Commissione europea ha rilevato in via preliminare che Instagram e Facebook di Meta violano la legge sui servizi digitali (Dsa) per non aver diligentemente identificato, valutato e mitigato i rischi di accesso ai loro servizi da parte di minori di 13 anni. Nonostante i termini e le condizioni di Meta stabiliscano l'età minima per accedere a Instagram e Facebook in modo sicuro a 13 anni, le misure messe in atto dalla società per far rispettare queste restrizioni non risulterebbero efficaci.



Le misure - spiega la Commissione europea - non impediscono adeguatamente ai minori di 13 anni di accedere ai loro servizi né li identificano e li rimuovono tempestivamente, se hanno già ottenuto l'accesso. Se confermate, le violazioni potrebbero portare a sanzioni fino a un massimo del 6% del fatturato annuo.



In particolare, dalla Commissione arriva il rilievo sul fatto che quando si crea un account, i minori di 13 anni possono inserire una data di nascita falsa che li renda di almeno 13 anni, senza controlli efficaci per verificare la correttezza della data di nascita auto-dichiarata. Lo strumento di Meta per segnalare i minori di 13 anni sulla piattaforma è difficile da usare e non efficace, richiede fino a sette clic solo per accedere al modulo di segnalazione, che non viene automaticamente precompilato con le informazioni dell'utente. Anche quando un minore di età inferiore ai 13 anni è segnalato per essere al di sotto della soglia di età, spesso non vi è alcun follow-up adeguato e il minore segnalato può semplicemente continuare a utilizzare il servizio senza alcun tipo di controllo. Ciò si basa su una valutazione del rischio incompleta e arbitraria, che identifica in modo inadeguato il rischio che i minori di 13 anni accedano a Instagram e Facebook e siano esposti a esperienze inappropriate per l'età.



La valutazione di Meta contraddice grandi quantità di prove provenienti da tutta l'Unione Europea che indicano che circa il 10-12% dei bambini sotto i 13 anni accede a Instagram e / o Facebook. Inoltre, Meta sembra aver ignorato le prove scientifiche prontamente disponibili che indicano che i bambini più piccoli sono più vulnerabili ai potenziali danni causati da servizi come Facebook e Instagram. In questa fase, la Commissione ritiene che Instagram e Facebook debbano modificare la loro metodologia di valutazione del rischio, al fine di valutare quali rischi sorgono su Instagram e Facebook nell'Unione europea e come si manifestano.





Inoltre, Instagram e Facebook devono rafforzare le loro misure per prevenire, rilevare e rimuovere i minori di età inferiore ai 13 anni dal loro servizio. Meta deve contrastare e mitigare efficacemente i rischi che i minori di età inferiore ai 13 anni potrebbero incontrare sulle piattaforme, il che deve garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione per i minori.



"Non concordiamo con questi risultati preliminari. Siamo chiari sul fatto che Instagram e Facebook sono destinati a persone di età pari o superiore a 13 anni e disponiamo di misure per rilevare e rimuovere gli account di chiunque sia al di sotto di tale età. Continuiamo a investire in tecnologie per individuare e rimuovere gli utenti che non raggiungono l'età minima richiesta e la prossima settimana condivideremo ulteriori informazioni su nuovi strumenti in fase di implementazione". Così un portavoce di Meta commentando i risultati preliminari dell'indagine della Commissione europea sui sistemi di controllo dell'età di Facebook e Instagram. "La verifica dell'età è una sfida che riguarda l'intero settore e richiede una soluzione a livello di settore; continueremo a collaborare in modo costruttivo con la Commissione Europea su questo tema importante" conclude.



(Foto: Photo by Dima Solomin on Unsplash)

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