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Parigi: andamento negativo per Pernod Ricard

Migliori e peggiori
Parigi: andamento negativo per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il colosso degli alcolici, che mostra un decremento del 2,08%.

La tendenza ad una settimana di Pernod Ricard è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico del produttore di vini e alcolici segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 62,41 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 63,91. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 61,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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