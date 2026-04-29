Parigi: andamento negativo per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il colosso degli alcolici , che mostra un decremento del 2,08%.



La tendenza ad una settimana di Pernod Ricard è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del produttore di vini e alcolici segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 62,41 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 63,91. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 61,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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