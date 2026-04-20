Milano 14:05
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Dow Jones 17-apr
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Londra 14:05
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Francoforte 14:05
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Amsterdam: performance negativa per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: performance negativa per ArcelorMittal
Retrocede il produttore di acciaio, con un ribasso del 3,71%.
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