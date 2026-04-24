Milano 12:33
47.477 -0,90%
Nasdaq 23-apr
26.783 0,00%
Dow Jones 23-apr
49.310 -0,36%
Londra 12:33
10.397 -0,58%
Francoforte 12:33
24.071 -0,35%

Amsterdam: performance negativa per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: performance negativa per ArcelorMittal
Retrocede il produttore di acciaio, con un ribasso del 2,90%.
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