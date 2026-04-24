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Amsterdam: performance negativa per ArcelorMittal
Migliori e peggiori
,
In breve
24 aprile 2026 - 09.50
Retrocede il
produttore di acciaio
, con un ribasso del 2,90%.
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