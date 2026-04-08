Male Repsol sul mercato azionario di Madrid
(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,31%.
La tendenza ad una settimana dell'utility spagnola è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Repsol. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Repsol evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,31 Euro. Primo supporto a 21,41. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 20,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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