Male Repsol sul mercato azionario di Madrid

(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,31%.



La tendenza ad una settimana dell' utility spagnola è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Repsol . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Repsol evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,31 Euro. Primo supporto a 21,41. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 20,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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