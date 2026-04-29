Piazza Affari: andamento sostenuto per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda italo-francese di semiconduttori , con una variazione percentuale del 2,68%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a STMicroelectronics rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo del produttore di chip mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 43,53 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 43,04. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 44,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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