ENAV nella top ten dell’ESG Identity Corporate Index 2026

Prima tra le aziende di Servizi Pubblici e Infrastrutture

(Teleborsa) - ENAV , la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, si conferma tra le realtà italiane più avanzate nell’integrazione dei principi di sostenibilità, entrando nella top ten con l’ottavo posto dell’ESG Identity Corporate Index (ESG.ICI) 2026, l’assessment sviluppato da ET.Group che misura l’identità ESG delle aziende attraverso l’analisi dei processi, dei sistemi di governance e dei presidi organizzativi che sostengono la creazione di valore sostenibile.



ENAV è inoltre risultata prima nella categoria “Servizi Pubblici e Infrastrutture” e seconda nel paniere “Medium Cap”. ENAV, peraltro, si conferma come la migliore azienda nel settore aviation.



L’edizione 2026 dell’Index ha registrato una partecipazione record di 109 aziende, tra società quotate e non quotate, confermandosi uno dei principali punti di riferimento nel panorama nazionale per la valutazione della maturità ESG delle imprese.



Il riconoscimento ottenuto da ENAV testimonia la solidità del percorso intrapreso dalla Società nell’integrare i criteri ambientali, sociali e di governance all’interno della propria strategia industriale e dei processi decisionali, rafforzando un modello di business orientato alla creazione di valore nel lungo periodo per tutti gli stakeholder.



La performance raggiunta nell’ESG Identity Corporate Index si inserisce in un percorso che ha portato ENAV a ottenere negli ultimi anni importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale in materia ESG, grazie a iniziative volte alla riduzione dell’impatto ambientale del trasporto aereo, alla valorizzazione delle persone, all’innovazione tecnologica e al rafforzamento dei più elevati standard di governance.



Attraverso il proprio Piano di Sostenibilità, ENAV continua a perseguire obiettivi ambiziosi in materia di decarbonizzazione, efficienza operativa, inclusione, sviluppo delle competenze e trasparenza, contribuendo alla trasformazione sostenibile del settore dell’aviazione e alla crescita del Paese.



Il risultato conseguito nell’ESG Identity Corporate Index 2026 conferma il ruolo di ENAV come punto di riferimento nel panorama delle infrastrutture strategiche italiane, capace di coniugare eccellenza operativa, innovazione e sostenibilità in una visione integrata di lungo periodo.

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