Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Ferretti

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del costruttore di yacht di lusso , con una variazione percentuale del 2,98%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ferretti evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ferretti rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Ferretti mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,335 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,173. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4,497.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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