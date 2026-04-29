UniCredit non ha assunto "alcuna decisione specifica" su struttura o sedi Commerzbank

(Teleborsa) - UniCredit "non ha assunto alcuna decisione specifica" in merito a ulteriori modifiche alla struttura organizzativa o alle sedi di Commerzbank . Lo si legge nelle risposte alle domande degli azionisti in vista dell'assemblea straordinaria del 4 maggio.



A una osservazione che il gruppo derivante dalla completa acquisizione di Commerzbank sarebbe a trazione tedesca, la banca italiana ha replicato che la Germania è un paese chiave per il Gruppo e che UniCredit è presente infatti in Germania da oltre 20 anni, vantando una profonda conoscenza del mercato domestico e una storia consolidata di sostegno alle comunità locali. L'operazione "rafforzerebbe il posizionamento strategico di UniCredit non solo in Germania, ma anche in Polonia per il tramite della controllata di Commerzbank mBank", viene sottolineato. In un altro passaggio è indicato che "l'ottimizzazione della rete internazionale è una delle leve che possono contribuire alla generazione di valore".



A una domanda sul corrispettivo basso, è stato replicato: "Il corrispettivo dell'offerta è stato calcolato in conformità con i requisiti di legge, tenendo conto del prezzo medio ponderato di UniCredit e Commerzbank nei tre mesi precedenti l'annuncio dell'offerta sul mercato domestico tedesco. Eventuali revisioni dei termini e delle condizioni dell'offerta verranno valutate e, se del caso, decise dal Consiglio di Amministrazione tenendo in considerazione - inter alia - anche l'esito delle interazioni di UniCredit con Commerzbank e con gli stakeholders di Commerzbank".



Le revisioni, viene sottolineato, "in ogni caso terranno conto del limite massimo di azioni autorizzato dall'assemblea che saranno destinate a soddisfare le adesioni all'offerta secondo le condizioni della stessa".



L'impatto dell'offerta sui coefficienti patrimoniali di UniCredit "dipenderà dal livello di adesione" e "una volta definito l'esito dell'offerta, UniCredit valuterà eventuali adeguamenti in relazione alla distribuzione di capitale".



Evidenziando che ad oggi non è possibile prevedere l'esito dell'offerta su Commerzbank, UniCredit ha ribadito di considera il proprio investimento in Commerzbank, come "un investimento di lungo termine e, in qualità di principale azionista di Commerzbank, è impegnato a promuovere la necessaria trasformazione e rafforzamento della banca, la sua crescita redditizia e sostenibile nonché ulteriore creazione di valore".

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