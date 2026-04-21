UniCredit, Orcel: ci prenderemo una pausa se non avremo controllo su Commerzbank

(Teleborsa) - "Se non raggiungeremo il controllo, faremo una pausa
e ci concentreremo su altre questioni interne". Lo ha dichiarato il CEO di UniCredit
, Andrea Orcel
, in un'intervista a Bloomberg TV, riferendosi all'accettazione da parte degli azionisti di Commerzbank
dell'offerta di acquisizione da 35 miliardi di euro che presenterà loro il mese prossimo.
Ieri, Orcel ha criticato aspramente
la strategia della CEO di Commerzbank Bettina Orlopp
e ha presentato una serie di proposte per migliorare le performance dell'istituto di credito tedesco. Orlopp ha replicato, affermando che l'interesse di Orcel per Commerzbank equivaleva a "tattiche ostili e interpretazioni fuorvianti". "In Europa abbiamo bisogno di grandi banche, ma vorrei chiarire una cosa alla luce dei recenti avvenimenti: ciò non significa che in Germania ogni forma e tipo di acquisizione sia ben accolta. Respingiamo con fermezza le tattiche ostili e aggressive", ha detto invece il cancelliere tedesco Friedrich Merz
.
"Avremmo sperato di poter avere un dialogo con il governo tedesco
", ha detto Orcel nell'intervista, sottolineando che "Commerzbank ha rifiutato di dialogare ma noi continuiamo a cercare il dialogo con loro". Per Unicredit, in qualità di azionista, l'acquisizione di Commerzbank rappresenta una "situazione vantaggiosa per entrambe le parti".
Quando gli è stato chiesto di potenziali acquisizioni in Italia, Orcel ha affermato che "è dovere della leadership di UniCredit valutare
" le opzioni "per rafforzare la nostra quota di mercato".