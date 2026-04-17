UniCredit colloca con successo bond Senior Non-Preferred da 400 milioni di sterline

(Teleborsa) - UniCredit ha emesso oggi con successo un'obbligazione callable Senior Non-Preferred in sterline con scadenza ottobre 2031 per un importo di 400 milioni di GBP, rivolta a investitori istituzionali.



L'emissione, spiega una nota, è avvenuta in seguito a un processo di book building che ha raccolto domanda superiore a 700 milioni di GBP, con oltre 40 ordini ricevuti. A seguito del positivo riscontro ricevuto, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 120pb sopra

il rendimento dell’UKT 0,375% con scadenza ottobre 2030 è stato rivisto e fissato a 108pb.



Conseguentemente la cedola, pagata con frequenza semestrale, è stata determinata pari a 5,263%, con prezzo di emissione/re-offer di 100%.



L'obbligazione prevede la possibilità di una sola call da parte dell’emittente a ottobre 2030. Se l’obbligazione non verrà richiamata, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base al tasso di riferimento UK Gilt a 1 anno prevalente, maggiorato dello spread iniziale di 108pb.



L’allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (79%) e assicurazioni (18%), con il Regno Unito (91%) che rappresenta la regione con la quota maggiore in termini di distribuzione geografica.



Barclays (B&D), BMO Capital Markets, HSBC, Lloyds e UniCredit GmbH hanno agito in qualità di Joint Lead Managers per l'operazione.



L’obbligazione, documentata nell'ambito del programma Euro Medium Term Notes dell'emittente, si classifica pari passu con il debito Senior Non-Preferred in essere, è parte del piano di funding per il 2026 e testimonia ancora una volta l'ampia e diversificata base di investitori di cui UniCredit può godere.



I rating attesi sono i seguenti: Baa2 (Moody’s)/ BBB (S&P)/ BBB+ (Fitch).



La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.

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