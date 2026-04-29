Zoppas (ICE): export extra Ue +4,5% a marzo 2026 tra volatilità e crescita settoriale
(Teleborsa) - "Con marzo 2026 l’export extra Ue, in crescita per il secondo mese consecutivo, si conferma in territorio positivo (+4,5% rispetto a marzo 2025), seppur in un contesto che resta caratterizzato da forte volatilità. Sul piano settoriale, si distinguono in particolare l’energia (+25,6%) e i beni intermedi (+22,8%)". Lo ha dichiarato il Presidente di ICE, Matteo Zoppas, commentando i dati relativi al commercio estero extra Ue - Marzo 2026.
"Dal punto di vista geografico, nonostante le forti flessioni verso l’area mediorientale (-52,5%), il risultato fa registrare un miglioramento complessivo grazie alla performance della Svizzera (+84,6%), insieme alla crescita sostenuta della Cina (+23,5%). Anche gli USA, principale mercato di sbocco extra Ue per il Made in Italy, dopo febbraio (+8,0 %) confermano un trend positivo in valore (+1,6%). In controtendenza l’area Mercosur (-12,5%) che potrebbe beneficiare dell’entrata in vigore dell’accordo UE-Mercosur dal primo maggio. Questo potrebbe dare una spinta positiva alle esportazioni italiane verso l’area", conclude Zoppas.
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