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Italia, Bilancia commerciale extra UE in marzo
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29 aprile 2026 - 12.05
Italia,
Bilancia commerciale extra UE in marzo pari a 5,64 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente 5,6 Mld Euro.
(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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