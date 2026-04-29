Milano 16:34
47.862 -0,37%
Nasdaq 16:34
27.154 +0,46%
Dow Jones 16:34
48.950 -0,39%
Londra 16:34
10.206 -1,22%
Francoforte 16:34
23.998 -0,09%

Italia, Bilancia commerciale extra UE in marzo

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Bilancia commerciale extra UE in marzo
Italia, Bilancia commerciale extra UE in marzo pari a 5,64 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente 5,6 Mld Euro.

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
Condividi
```