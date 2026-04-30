Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 29/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile
Debole la giornata del 29 aprile per il Dow Jones 30, che porta a casa un calo dello 0,57%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 49.160,8. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 48.712,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 48.562,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)