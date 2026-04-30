Milano 10:23
47.486 -0,65%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 10:23
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Francoforte 10:23
23.891 -0,26%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 29/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 29/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile

Debole la giornata del 29 aprile per il Dow Jones 30, che porta a casa un calo dello 0,57%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 49.160,8. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 48.712,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 48.562,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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