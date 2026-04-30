Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 29/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile
Andamento piatto per il Nasdaq Composite, che propone sul finale un moderato +0,04%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 24.894,1. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 24.445,5. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 24.217,7, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)