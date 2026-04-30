Milano 10:25
47.517 -0,58%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 10:25
10.261 +0,47%
Francoforte 10:25
23.910 -0,18%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 29/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 29/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile

Sostanziale invarianza per il maggiore indice americano, che archivia la seduta con un -0,04%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 7.170,4. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 7.104,9. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 7.073,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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