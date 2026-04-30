Aste BTP e CCTeu, tutto esaurito nelle riaperture
(Teleborsa) - Tutto esaurito nei collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 30 aprile 2026.
Per quanto riguarda il CCTeu T.V. 10 anni scadenza 15-04-2036, ci sono state richieste per 1.653 milioni di euro a fronte di una offerta per 1.050 milioni di euro. Sul BTP 3,15% 5 anni scadenza 01-06-2031, richieste per 2.391 milioni di euro a fronte di una offerta per 1.200 milioni di euro. Sul BTP 3,35% 15 anni scadenza 01-03-2035, richieste per 1.035 milioni di euro a fronte di una offerta per 300 milioni di euro.
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