Milano
10:26
47.509
-0,60%
Nasdaq
29-apr
27.187
0,00%
Dow Jones
29-apr
48.862
-0,57%
Londra
10:26
10.260
+0,46%
Francoforte
10:26
23.906
-0,20%
Giovedì 30 Aprile 2026, ore 10.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Salone del Risparmio
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,27%
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,27%
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.779,7 punti
In breve
,
Finanza
30 aprile 2026 - 10.25
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dell'1,27%, archiviando la giornata a 25.779,7 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,18%
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,13%
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,95%
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,12%
Altre notizie
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dello 0,87%
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dello 0,95%
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,27%
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,23%
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,66%
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,66%
Guide
Risiko bancario 2026: le ultime operazioni, concluse e in corso
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com’è cambiata la situazione?
leggi tutto