Milano 10:26
47.509 -0,60%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 10:26
10.260 +0,46%
Francoforte 10:26
23.906 -0,20%

Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,27%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.779,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,27%
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dell'1,27%, archiviando la giornata a 25.779,7 punti.
Condividi
```