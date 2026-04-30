CIPESS: via libera a fondi e cronoprogramma per la Torino-Lione e progetti in Abruzzo

(Teleborsa) - Nella seduta di ieri, mercoledì 29 aprile, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e Vicepresidente del CIPESS, Giancarlo Giorgetti, e con la presenza del Segretario del CIPESS, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, ha approvato alcuni importanti provvedimenti in materia di infrastrutture e su altri temi rilevanti.



Il Comitato, relativamente alla realizzazione della Sezione transfrontaliera della Nuova linea ferroviaria Torino Lione:



• ha autorizzato l’utilizzo di circa 1,42 miliardi di euro, di cui circa 428 milioni di euro di fondi europei, per il proseguimento dei lavori della sezione transfrontaliera della nuova tratta Torino-Lione, una galleria ferroviaria di cui sono già stati scavati 47 km dei 163 km di gallerie complessivi;



• ha autorizzato la riaggregazione dei lotti costruttivi dell’opera e il nuovo limite di spesa dell’opera, pari a circa 14,7 miliardi di euro;



• ha approvato il nuovo cronoprogramma dei lavori, che prevede la messa in servizio commerciale della linea entro il 31 dicembre 2033.



Inoltre, ha approvato, nell’ambito delle opere compensative per la medesima linea ferroviaria Torino-Lione, l’uso di economie a favore del completamento del finanziamento di lavorazioni integrative per il "Teatro Civico di Susa", che viene portato a circa 4 milioni di euro.



In tema di ricostruzione conseguente al Sisma del 2009 in Abruzzo, il Comitato ha deliberato, nell’ambito dei Programmi di sviluppo per l’area del cratere sismico RESTART e RESTART 2, la riprogrammazione di risorse residue, la rimodulazione del piano finanziario e il finanziamento di quattro progetti integrati territoriali (PIT), affidati ad altrettanti Comuni capofila, finalizzati alla promozione turistica e alla tutela e valorizzazione ambientale del territorio. Si tratta del PIT "Gran Sasso Outdoor & Benessere", del PIT "Il cammino delle genti", del PIT "La Rinascita" e del PIT "Altopiano delle Rocche. Terre montane tra sport e natura".



A questi si aggiungono ulteriori due nuovi interventi, di competenza della Regione Abruzzo, volti al completamento della pista ciclabile naturale del Gran Sasso e ad iniziative promozionali sulla fruizione della stessa.



Il Comitato ha, infine, udito una informativa sul Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, riguardante la relazione semestrale sull’avanzamento del primo e del secondo programma stralcio al 31 dicembre 2025.

Condividi

```