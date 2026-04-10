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Cairo Communication, fondi depositano liste per rinnovo CdA e collegio sindacale

Finanza
Cairo Communication, fondi depositano liste per rinnovo CdA e collegio sindacale
(Teleborsa) - Gli investitori istituzionali hanno depositato liste di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Cairo Communication previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci. Le liste sono state composte con il supporto di Heidrick & Struggles International, advisor esterno e indipendente. I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di circa il 3% delle azioni ordinarie della società.

La lista presentata per il consiglio di amministrazione è composta da: 1. Valentina Beatrice Manfredi 2. Simonetta Bono 3. Alessandro Minichilli.

La lista presentata per il collegio sindacale è composta da: Sindaco effettivo 1. Vieri Chimenti, Sindaco supplente 1. Francesco Brusco.

Lo comunica il coordinatore del Comitato dei gestori, Alberto Zorzi, per conto di: Anima SGR, Arca Fondi SGR, BancoPosta Fondi SGR, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management (Ireland), Generali Asset Management SGR, Interfund Sicav, Mediolanum Gestione Fondi SGR.

(Foto: Benjamin Child on Unsplash)
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