Piemonte: il Ministro Salvini partecipa all’apertura dell’A33 Asti – Cuneo

Due corsie per senso di marcia, per oltre 70 km di collegamento tra i due Comuni

(Teleborsa) - Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha presenziato all’evento di apertura dell’autostrada A33 Asti – Cuneo fra Cherasco e lo svincolo di Alba ovest nel Comune di Roddi (CN).



Con l’apertura di due corsie per senso di marcia, i due capoluoghi sono stati uniti da un collegamento di circa 90 chilometri — di cui 70 chilometri costituiti dalla A33 Asti-Cuneo — che, nella sua configurazione finale, assicura un innesto rapido alle direttrici A21 Torino-Piacenza-Brescia e A6 Torino-Savona, coinvolgendo 33 Comuni.



Con l'apertura dell'autostrada si chiude una delle più lunghe incompiute infrastrutturali del Paese, grazie al lavoro di tutti i soggetti coinvolti e al cambio di passo impresso dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro Matteo Salvini. Il titolare del Dicastero di Porta Pia ha espresso grande soddisfazione per un’opera significativa per il sistema infrastrutturale piemontese che porterà lavoro e sviluppo, riducendo code, traffico, ed incidenti.





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