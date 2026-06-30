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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Construction & Materials
Il Comparto costruzioni europeo continua la giornata in aumento dell'1,06%.
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