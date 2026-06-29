Milano 15:19
51.283 +0,03%
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Dow Jones 26-giu
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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Construction & Materials

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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Construction & Materials
Il Comparto costruzioni europeo perde l'1,07%, continuando la seduta a 859,37 punti.
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