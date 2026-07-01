Milano 10:57
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Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Construction & Materials
Il Comparto costruzioni europeo perde lo 0,80%, continuando la seduta a 846 punti.
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