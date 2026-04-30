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Francia, Prezzi produzione (YoY) in marzo

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Francia, Prezzi produzione (YoY) in marzo
Francia, Prezzi produzione in marzo su base annuale (YoY) +0,2%, in aumento rispetto al precedente -2,4%.

(Foto: 123RF)
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