International Paper, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore mondiale di carta ed imballaggi, che soffre con un calo del 10,88%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di International Paper, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le tendenza di medio periodo di International Paper si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 31,47 USD. Supporto stimato a 28,92. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 34,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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