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Italia, Prezzi consumo (YoY) in marzo

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Italia, Prezzi consumo (YoY) in marzo
Italia, Prezzi consumo in marzo su base annuale (YoY) +2,8%, in aumento rispetto al precedente +1,7% (la previsione era +2,6%).

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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