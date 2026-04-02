STAR7, TP ICAP Midcap: prezzo OPA è "equo", riflette recupero di marcata sottovalutazione

(Teleborsa) - Il prezzo dell'OPA
su STAR7
, società quotata su Euronext Growth Milan e che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto, è "equo e ben bilanciato
, offrendo agli azionisti un premio sostanziale (+48% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura)". Lo affermano gli analisti di TP ICAP Midcap dopo la firma di un accordo
tra i suoi azionisti di riferimento per la cessione del controllo ad Argos Fund, società europea di private equity.
Nell'ambito dell'operazione, Argos acquisirà una partecipazione del 75%, con gli azionisti di riferimento che reinvestiranno parte del ricavato della vendita nella nuova struttura. L'operazione sarà seguita da un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni rimanenti, con l'obiettivo di procedere al delisting a un prezzo di 11,90 euro per azione (compreso il dividendo)
.
Il prezzo proposto implica un premio significativo di circa il 50% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi degli ultimi sei mesi. Il premio elevato riflette il recupero di una marcata sottovalutazione del titolo
, viene fatto notare.
Secondo TP ICAP Midcap, l'ingresso di Argos, unito al mantenimento del team di gestione e alla strategia di acquisizione e crescita, supportata da investimenti mirati nell'intelligenza artificiale e nell'espansione internazionale, crea un quadro favorevole per la continua creazione di valore
.