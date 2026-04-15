Mercato americano positivo

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, spinta da rinnovate speranze di trattative tra USA e Iran, con il Dow Jones , che termina a 48.536 punti; sulla stessa linea, in rialzo l' S&P-500 , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.967 punti.



Effervescente il Nasdaq 100 (+1,81%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell' S&P 100 (+1,48%).



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni (+3,18%), beni di consumo secondari (+2,54%) e informatica (+1,66%). Il settore energia , con il suo -2,16%, si attesta come peggiore del mercato.



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Amazon (+3,81%), Nvidia (+3,80%), Nike (+2,98%) e Microsoft (+2,27%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Chevron , che ha chiuso a -2,48%.



Sottotono Salesforce che mostra una limatura dello 0,87%.



Deludente JP Morgan , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Coca Cola , che mostra un piccolo decremento dello 0,67%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Micron Technology (+9,17%), Axon Enterprise (+5,90%), Western Digital (+4,59%) e Meta Platforms (+4,42%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Charter Communications , che ha terminato le contrattazioni a -4,74%.



Seduta negativa per Atlassian , che mostra una perdita del 2,59%.



Sotto pressione Fastenal Company , che accusa un calo del 2,58%.



Scivola Intel , con un netto svantaggio del 2,10%.

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