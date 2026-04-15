Mercato americano positivo
(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, spinta da rinnovate speranze di trattative tra USA e Iran, con il Dow Jones, che termina a 48.536 punti; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.967 punti.
Effervescente il Nasdaq 100 (+1,81%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'S&P 100 (+1,48%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni (+3,18%), beni di consumo secondari (+2,54%) e informatica (+1,66%). Il settore energia, con il suo -2,16%, si attesta come peggiore del mercato.
In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Amazon (+3,81%), Nvidia (+3,80%), Nike (+2,98%) e Microsoft (+2,27%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Chevron, che ha chiuso a -2,48%.
Sottotono Salesforce che mostra una limatura dello 0,87%.
Deludente JP Morgan, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Coca Cola, che mostra un piccolo decremento dello 0,67%.
Tra i best performers del Nasdaq 100, Micron Technology (+9,17%), Axon Enterprise (+5,90%), Western Digital (+4,59%) e Meta Platforms (+4,42%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Charter Communications, che ha terminato le contrattazioni a -4,74%.
Seduta negativa per Atlassian, che mostra una perdita del 2,59%.
Sotto pressione Fastenal Company, che accusa un calo del 2,58%.
Scivola Intel, con un netto svantaggio del 2,10%.
```