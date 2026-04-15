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Londra 10:59
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Mercato americano positivo

Finanza
Mercato americano positivo
(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, spinta da rinnovate speranze di trattative tra USA e Iran, con il Dow Jones, che termina a 48.536 punti; sulla stessa linea, in rialzo l'S&P-500, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 6.967 punti.

Effervescente il Nasdaq 100 (+1,81%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'S&P 100 (+1,48%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni (+3,18%), beni di consumo secondari (+2,54%) e informatica (+1,66%). Il settore energia, con il suo -2,16%, si attesta come peggiore del mercato.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Amazon (+3,81%), Nvidia (+3,80%), Nike (+2,98%) e Microsoft (+2,27%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Chevron, che ha chiuso a -2,48%.

Sottotono Salesforce che mostra una limatura dello 0,87%.

Deludente JP Morgan, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Coca Cola, che mostra un piccolo decremento dello 0,67%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Micron Technology (+9,17%), Axon Enterprise (+5,90%), Western Digital (+4,59%) e Meta Platforms (+4,42%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Charter Communications, che ha terminato le contrattazioni a -4,74%.

Seduta negativa per Atlassian, che mostra una perdita del 2,59%.

Sotto pressione Fastenal Company, che accusa un calo del 2,58%.

Scivola Intel, con un netto svantaggio del 2,10%.
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