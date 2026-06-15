A2A, buyback per 1,6 milioni di euro

(Teleborsa) - A2A
, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 10 giugno
2026 in merito all'avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 28 aprile 2026, ha reso noto di aver acquistato
tra l'11 e il 12 giugno 2026, complessivamente 705.000 azioni proprie
al prezzo medio unitario di 2,2742 euro, per un controvalore
pari a 1.603.278,00 euro
.
Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti finora effettuati, A2A detiene in portafoglio 2.976.042 azioni proprie pari allo 0,0950% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, appiattita la performance dell'Utility lombarda
, che porta a casa un modesto +0,13%.