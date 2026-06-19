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A2A, nuova fase a Trezzo sull'Adda su riqualificazione termovalorizzatore e sviluppo teleriscaldamento

Finanza
A2A, nuova fase a Trezzo sull'Adda su riqualificazione termovalorizzatore e sviluppo teleriscaldamento
(Teleborsa) - A2A, attraverso la controllata A2A Trezzo Ambiente, e il Comune di Trezzo sull’Adda firmeranno il prossimo 25 giugno la convenzione di concessione per la riqualificazione e gestione dell’impianto di termovalorizzazione e per la realizzazione della rete di teleriscaldamento. Una nuova e significativa fase per lo sviluppo sostenibile del territorio a seguito dell’aggiudicazione della procedura pubblica indetta nel 2023, con oltre 140 milioni di investimenti previsti dal Gruppo A2A.

La sottoscrizione - si legge in una nota - segna l’inizio di un periodo di gestione della durata prevista di oltre vent’anni. A2A Trezzo Ambiente si occuperà della riqualificazione e modernizzazione del termovalorizzatore, con l’obiettivo di migliorarne le prestazioni energetiche e rafforzare le garanzie ambientali.

Contestualmente, la società realizzerà una nuova rete di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private della città, garantendone la gestione.
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