A2A, nuova fase a Trezzo sull'Adda su riqualificazione termovalorizzatore e sviluppo teleriscaldamento

(Teleborsa) - A2A , attraverso la controllata A2A Trezzo Ambiente, e il Comune di Trezzo sull’Adda firmeranno il prossimo 25 giugno la convenzione di concessione per la riqualificazione e gestione dell’impianto di termovalorizzazione e per la realizzazione della rete di teleriscaldamento. Una nuova e significativa fase per lo sviluppo sostenibile del territorio a seguito dell’aggiudicazione della procedura pubblica indetta nel 2023, con oltre 140 milioni di investimenti previsti dal Gruppo A2A.



La sottoscrizione - si legge in una nota - segna l’inizio di un periodo di gestione della durata prevista di oltre vent’anni. A2A Trezzo Ambiente si occuperà della riqualificazione e modernizzazione del termovalorizzatore, con l’obiettivo di migliorarne le prestazioni energetiche e rafforzare le garanzie ambientali.



Contestualmente, la società realizzerà una nuova rete di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private della città, garantendone la gestione.

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