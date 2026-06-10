A2A, al via il programma di buyback fino a 5 milioni di euro

(Teleborsa) - A2A ha comunicato l'avvio di un nuovo programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2026.



Il piano è finalizzato a reperire le azioni necessarie per il piano di azionariato diffuso "A2A LIFE Sharing" 2025-2027 e per il piano di incentivazione a lungo termine "LTI 2026-2028", oltre che a supportare esigenze di gestione della liquidità e possibili operazioni industriali coerenti con la strategia del gruppo, comprese eventuali operazioni di scambio azionario.



Il controvalore massimo del programma è pari a 5 milioni di euro, mentre il numero massimo di azioni detenibili è fissato in 313.290.527, pari alla decima parte delle azioni che formano il capitale sociale. L'autorizzazione agli acquisti ha una durata di 18 mesi dalla delibera assembleare, mentre le azioni destinate ai piani di incentivazione potranno essere mantenute senza limiti temporali.



Gli acquisti saranno effettuati tramite un intermediario finanziario indipendente e il programma potrà essere modificato, sospeso o revocato in qualsiasi momento.



Attualmente A2A detiene 2.271.042 azioni proprie, pari allo 0,0725% del capitale sociale.



A Piazza Affari, giornata incolore per l' utility lombarda , che chiude la seduta del 10 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,80% rispetto alla sessione precedente.













Condividi

```