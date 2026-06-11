Piazza Affari: scambi al rialzo per A2A

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' utility lombarda , con una variazione percentuale dell'1,97%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di A2A più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La situazione di medio periodo dell' azienda di servizi di pubblica utilità resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 2,291 Euro. Supporto visto a quota 2,255. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 2,327.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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