Piazza Affari: performance negativa per Buzzi
(Teleborsa) - Retrocede la società attiva nel settore del cemento, con un ribasso dell'1,90%.
La tendenza ad una settimana di Buzzi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Buzzi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 45,56 Euro. Primo supporto visto a 45,06. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 44,78.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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