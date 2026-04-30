Piazza Affari: risultato positivo per Carel Industries

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , che tratta in utile del 2,15% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Carel Industries rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Carel Industries . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 26,52 Euro. Primo supporto visto a 25,42. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 24,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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