Carel Industries, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 0,195 euro

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria di Carel Industries , gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, ha approvato il bilancio 2025 e deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,195 euro per azione, con stacco cedola il 22 giugno 2026 e pagamento il 24 giugno.



I risultati consolidati confermano ricavi a 629 milioni (+8,7%, +10,6% a cambi costanti), EBITDA a 124,1 milioni (margin 19,7%, +18,3%) e utile netto a 73,6 milioni (+17,6%). Per la prima volta dalla quotazione, il Gruppo ha chiuso l'anno con cassa netta positiva a 18,4 milioni, rispetto al debito netto di 50,2 milioni del 2024.



L'assemblea ha inoltre conferito a EY l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2027-2035, in sostituzione di Deloitte & Touche alla scadenza del mandato.

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