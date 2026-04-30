PIL, Istat: stima primo trimestre +0,2%, +0,7% su anno

Crescita acquisita 2026 allo 0,5%.

(Teleborsa) - L'Istat ha pubblicato la stima preliminare del PIL per il primo trimestre 2026, che mostra una crescita dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,7% in termini tendenziali, su dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario. La variazione acquisita per l'intero 2026 è pari allo 0,5%.



Dal lato dell'offerta, la crescita congiunturale è trainata esclusivamente dal comparto dei servizi, mentre agricoltura e industria registrano entrambe una diminuzione del valore aggiunto. Dal lato della domanda, il contributo positivo proviene dalla componente estera netta, mentre la domanda interna al lordo delle scorte fornisce un apporto negativo.



Istat ricorda che il primo trimestre 2026 ha avuto una giornata lavorativa in meno rispetto al trimestre precedente ma lo stesso numero di giornate rispetto al primo trimestre 2025. La prossima diffusione dei dati è prevista per il 30 luglio 2026.

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