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Regno Unito, PIL in espansione dell'1% nel 4° trimestre

Economia, Macroeconomia
Regno Unito, PIL in espansione dell'1% nel 4° trimestre
(Teleborsa) - Confermata la stima di crescita del PIL del Regno Unito del 4° trimestre dell'anno, in linea con le aspettative.

Il dato diffuso dall'Office for National Statistics (ONS) evidenzia un aumento del PIL dello 0,1% su trimestre, come indicato nella stima preliminare e dal consensus, e nel trimestre precedente.

Confermata anche la variazione tendenziale del PIL a +1%, dopo il +1,2% dei tre mesi precedenti.

(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)
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