Diasorin, Barclays: rischi nel secondo trimestre tra influenza debole e nuovi test

(Teleborsa) - In vista dei risultati del primo trimestre 2026 (8 maggio), Barclays
considera una crescita del comparto molecolare pesata sulla seconda metà dell’anno, una stagione influenzale invernale debole e un confronto sfavorevole sul primo trimestre 2025. Gli esperti si posizionano al di sotto del consensus Bloomberg di circa il 2,9% sulle vendite e dello 0,9% sull’EBITDA rettificato
del primo trimestre 2026, e dello 0,5% e 3,8% rispettivamente rispetto alla guidance 2026, evidenziando un potenziale di upside limitato nel primo semestre. Confermata la raccomandazione Underweight con target price a 60 euro.
Dopo risultati 2025 inferiori alle attese, Barclays aggiorna le stime per riflettere la guidance 2026, che incorpora un rallentamento dell’immunodiagnostica legato alla normalizzazione dei volumi in Europa, pressioni sui prezzi in Cina e una stagione respiratoria debole, oltre a un aumento dei costi operativi legato al lancio dei prodotti LIAISON NES. Le previsioni di conto economico vengono aggiornate in attesa della pubblicazione del bilancio annuale a metà aprile.
Infine, sulla valutazione, il modello DCF basato sul flusso di cassa indica un valore di 66 euro per azione, mentre le valutazioni relative suggeriscono un range compreso tra 54 e 59 euro. Barclays mantiene quindi una posizione cauta sul titolo rispetto ad altri nomi europei del settore diagnostico e life science.