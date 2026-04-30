Milano 15:13
47.934 +0,29%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 15:13
10.365 +1,49%
Francoforte 15:14
24.184 +0,96%

Redditi personali USA (MoM) in marzo

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Redditi personali USA (MoM) in marzo
USA, Redditi personali in marzo su base mensile (MoM) +0,6%, in aumento rispetto al precedente 0% (la previsione era +0,3%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
```