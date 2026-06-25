Appuntamenti macroeconomici del 25 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Giovedì 25/06/2026
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 115,9 punti; preced. 115,4 punti)
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -27,8 punti; preced. -29,8 punti)
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (atteso 84 punti; preced. 82 punti)
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,8%)
10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. 2%)
14:30 USA: Indice CFNAI (preced. 0,14 punti)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 226K unità)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 1,6%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -5%; preced. 7,9%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 67 Mld piedi cubi; preced. 73 Mld piedi cubi)
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