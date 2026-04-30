Milano 10:36
47.521 -0,58%
Nasdaq 29-apr
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Dow Jones 29-apr
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Londra 10:36
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Francoforte 10:36
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SILVER del 29/04/2026

Finanza
SILVER del 29/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 aprile

Chiusura in profondo rosso per il metallo prezioso, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,20%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'argento, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 70,05. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 74,41. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 68,59.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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