Ardian e SocGen, partnership per accelerare investimenti nelle soluzioni Nature-Based

(Teleborsa) - Ardian e Société Générale hanno lanciato una partnership azionaria per ature-based solutions (NBS), finalizzata a supportare lo sviluppo e l'ampliamento di progetti incentrati sulla conservazione e il ripristino degli ecosistemi naturali. Nell'ambito di questa partnership, Société Générale investirà 100 milioni di euro come anchor investor nel fondo "Averrhoa NBS" di Ardian e agirà come consulente finanziario di Ardian, supportandola nella strutturazione e nell'impiego del fondo, attraverso la sua affiliata Société Générale Investment Solutions.



"Ardian si sta affermando come attore chiave nel settore delle soluzioni basate sulla natura, sviluppando progetti di cattura del carbonio che affrontano le sfide climatiche e al contempo ripristinano gli ecosistemi naturali e la biodiversità - ha commentato Mathias Burghardt, CEO di Ardian France - Oltre a puntare al sequestro di fino a 85 milioni di tonnellate di carbonio, queste iniziative sono concepite per offrire benefici duraturi alle comunità locali e soddisfare la crescente domanda di soluzioni a supporto degli obiettivi di zero emissioni nette. Siamo particolarmente lieti di dare il benvenuto a Société Générale come partner di fiducia, il cui supporto riflette la forte fiducia nelle capacità di investimento di Ardian".



"Le soluzioni basate sulla natura rappresentano un'area di investimento emergente, in cui sono essenziali solidi quadri di riferimento e approcci a lungo termine - ha detto Anne-Christine Champion, co-responsabile del Global Banking and Investor Solutions di Société Générale - Questa partnership riflette una convinzione condivisa su come questo mercato debba svilupparsi, concentrandosi su progetti su larga scala e ben strutturati, supportati da una forte domanda sottostante. Forte della nostra leadership nel finanziamento di progetti e infrastrutture e della nostra esperienza nelle transazioni legate alla natura, contribuiamo con capitale, consulenza e capacità di strutturazione, insieme ad Ardian, per supportare la crescita di questo mercato nel tempo e aiutare i nostri clienti a integrare la natura nelle loro strategie di adattamento e transizione".



(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)

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