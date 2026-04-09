Milano 16:34
47.063 -0,06%
Nasdaq 16:34
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Dow Jones 16:34
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Londra 16:34
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Francoforte 16:34
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PIL USA (QoQ) nel secondo trimestre

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PIL USA (QoQ) nel secondo trimestre
USA, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,5%, in calo rispetto al precedente +4,4% (la previsione era +0,7%).
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